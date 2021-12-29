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Борис Акунин стал самым популярным автором среди слушателей аудиокниг
Сегодня, 14:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Борис Акунин стал самым популярным автором среди слушателей аудиокниг

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Второе место у автора серии фантастических романов "Метро" Дмитрия Глуховского.

Писатель Борис Акунин в течение последних пяти лет неизменно занимает первое место в рейтинге читателей аудиокниг. Его произведения набирают наиболее количество прослушиваний на сервисе Storytel.

Второе место в списке самых популярных отечественных писателей у автора  серии фантастических романов "Метро" Дмитрия Глуховского. На третьем месте – российский фантаст Сергей Лукьяненко.

Четвертое место занял писатель Виктор Пелевин. Пятое и шестое – разделили русские классики Лев Толстой и Федор Достоевский. В десятке самых популярных отечественных авторов также оказались Алексей Иванов, Александра Маринина, Михаил Зыгарь и Андрей Васильев.

Ранее мы писали, что новая "Золушка" стала главным претендентом на "Оскар" по мнению зрителей.

Фото: ru.wikipedia.org

Теги: аудиокниги, борис акунин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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