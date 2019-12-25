Борис Акунин представит новую книгу "Сказки народов мира"

Писатель сочинил девять историй с привычными персонажами и нестандартными сюжетами.

Писатель Борис Акунин анонсировал выход книги "Сказки народов мира". Она появится 10 декабря в электронном и аудиоформатах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сервиса Bookmate.

Акунин сочинил девять историй с привычными персонажами и нестандартными сюжетами.

"Драконы, джинны, феи, Баба-Яга. Все, как полагается. Но поступаю я с ними по-своему", - отметил он.

По мнению писателя, книжка будет интересна как детям, так и взрослым. В записи аудиоверсии принимали участие актеры Вениамин Смехов, Егор Бероев, Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Ингеборга Дапкунайте и другие.

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