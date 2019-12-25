Книга получила название "Оправдание Острова".

На книжных полках появился новый роман Евгения Водолазкина "Оправдание Острова". О выходе новой книги петербургского писателя рассказали 28 ноября в издательстве "Редакция Елены Шубиной".

Действие нового романа автора разворачивается в средневековом обществе – Острова не существует на карте, "но существование его не вызывает сомнений". В издательстве обращают внимание, что роман Водолазкина продолжает продолжает традиции книги "Лавр" – другого знаменитого произведения писателя. Книгу можно приобрести как в печатном, так и в электронном виде.

Ранее мы показывали, как петербургский художник создает авторский учебник ювелирного дела в комиксах. Юрий Былков занимается ювелирным мастерством более 20 лет, его работы представлены в Эрмитаже. Недавно Юрий решил поделиться своими знаниями с другими людьми, увлеченными ювелирным делом.

Фото: Instagram / Редакция Елены Шубиной @shubinabooks