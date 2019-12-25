Сразу три члена петербургского "Яблока" не прошли перерегистрацию в партии

Среди них депутат МО "Литейный округ" Филипп Погорелов.

Сразу три члена петербургского "Яблока" были исключены из партии. Перерегистрацию не удалось пройти активисту Станиславу Бессекерскому, а также депутатам МО "Литейный округ" Филиппу Погорелову и МО "Гражданка" Александру Гребенкину. Информация была озвучена на онлайн-совещании партии.

Гребенкина исключили из "Яблока" за поддержку конкурента партии Михаила Амосова на выборах в этом году. Бессекерскому пришлось уйти из-за критики руководства партии и поддержки проекта "Умное голосование". Погорелов попрощался с партийным билетом за "призывы организовать травлю одного из коллег".

В ходе онлайн-заседания депутат ЗакСа и заместитель председателя партии Борис Вишневский отметил, что "нельзя играть за "Зенит", а болеть за "Спартак".

Ранее мы писали, что член федерального бюро "Яблока" показал однопартийцам гениталии во время заседания в Zoom.

Фото: скриншот / YouTube / Филипп Погорелов