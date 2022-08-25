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Square Enix показала 10 минут геймплея Forspoken

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Авторы рассказали о боевых принципах против врагов.

Издательство Square Enix и студия-разработчик показали Luminous Productions десять минут геймплея своего нового проекта Forspoken. Видео выпущено совместно с игровым порталом Game Informer. В кадре продемонстрирована боевая система, а также несколько противников героя, которые могут встретиться геймерам на пути. К рядовым врагам относятся осквернённые животные, в том числе олени и вараны. Также создатели показали исследование открытого мира и выполнение квестов. Официальный выход в свет Forspoken запланирован на 24 января 2023 года. Игра будет доступна на платформах PlayStation и ПК в Steam и Epic Games Store. Изначально игра должна была выйти весной 2022 года, однако премьеру пришлось перенести из-за необходимости дополнительной полировки тайтла.

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Фото и видео: YouTube / GameSpot Trailers

Теги: forspoken, square enix, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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