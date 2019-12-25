Спустя два года полиция задержала находившегося в федеральном розыске майора полиции

Он проходит по делу о взятке.

Оперативники задержали 40-летнего майора полиции Александра Свиридюка, который находился в федеральном розыске с 2018 года. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Майора задержали накануне в Приморском районе Петербурга на Камышовой улице.

Александр Свиридюк проходит по делу о получении взятки. Он требовал от некоего П. 4 миллиона рублей, так как тот якобы причастен к делу по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". В декабре 2017 года майор получил 17 тысяч долларов и потом еще 2 миллиона рублей. Уже при передаче муляжа в 1 миллион рублей подельника Свиридюка задержали. Майор тогда скрылся.

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Фото: Piter.tv