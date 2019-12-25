Петербуржцы начали чаще выбирать туры в Шри-Ланку

Популярность направления среди петербуржцев выросла за год примерно на 15-20%.

Более 112 тысяч туристов из России посетили Шри-Ланку с начала текущего года, сообщает издание "Деловой Петербург".

Так, за весь прошлый, 2024 год, на остров прибыло 201,9 тысячи россиян. По статистике местного туристического ведомства (SLTDA), общее число зарубежных посетителей за первые шесть месяцев текущего года достигло 1,168 миллиона человек.

Популярность направления среди петербуржцев выросла за год примерно на 15-20%. Основной проблемой остаётся отсутствие прямого авиасообщения между Петербургом и столичным аэропортом Коломбо либо курортом Маттара, пояснили в пресс-службе оператора Space Travel. Однако подавляющее большинство отдыхавших возвращаются на остров снова — повторяемость посещений достигает 50%.

Туроператор Tez Tour подтверждает увеличение интереса со стороны горожан: поток туристов вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. Если раньше Шри-Ланка воспринималась как узконаправленное направление, то сейчас оно становится доступным широким слоям путешественников. Стоимость тура стартует от 84,2 тыс. рублей, а туристы предпочитают рейсы с пересадками через аэропорты Дубая, Дохи или Стамбула.

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