Спрос на премиальные машины старше 3 лет в Петербурге возрос более чем на 70%

Иномарки, с производства которых прошло меньше трёх лет, стали покупать чаще на 16,3%.

Летом 2023 года спрос на премиальные машины старше трёх лет возрос в Северной столице на 75,6%. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито Авто".

Иномарки, с производства которых прошло меньше трёх лет, стали покупать чаще на 16,3%. Средняя стоимость авто в таком случае составляет до 7 млн рублей. На первом месте по востребованности у петербуржцев оказалась BMW третьей серии: спрос на эту модель составляет 7,4%. Второе место занимает BMW пятой серии с долей спрос 6,7%. "Бронзу" и 5,6% спроса получил BMW X5.

В списке машин старше трёх лет на первых местах по популярности оказались Mercedes-Benz E-класса и BMW пятой серии.

Ранее мы сообщили о том, что продажи новых автомобилей в Петербурге упали второй раз за 2023 год.

Фото: Pxhere