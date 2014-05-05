Спрос на общую физическую подготовку в Петербурге вырос вдвое

Среди самых популярных спортивных товаров у жителей Петербурга — гантели.

С момента пандемии COVID-19 онлайн-занятия спортом стали частью жизни петербуржцев. Они занимаются не только йогой и растяжкой, но и выполняют силовые упражнения. Аналитики Авито подсчитали, сколько петербуржцы готовы тратить на онлайн-занятия и какие направления подготовки наиболее популярны.

Среди самых популярных спортивных товаров у жителей Петербурга — гантели. Согласно данным аналитиков Авито Товаров, в июне 2024 года на них пришлось 16% от всех продаж в категории. В среднем гантели на площадке можно приобрести за 3 700 рублей.

На втором месте — маты и коврики для фитнеса, доля их продаж составила 13%. В этой категории широкий диапазон цен: коврик в среднем обойдется в 1 500 - 2 000 рублей, мат — около 10 000 рублей. Следом расположились турники — 6% от общего количества продаж. На его покупку стоит заложить в среднем 5 200 рублей. Меньшей популярностью пользуются штанги и гири, их доли продаж по 4%. В среднем такой инвентарь можно приобрести на платформе за 8 000 и 3 000 рублей соответственно.

Самый популярный электротренажер у поклонников спорта из Петербурга — беговая дорожка, его продают в среднем по 18 200 рублей, это на 6% меньше, чем в январе 2024.

В среднем, по данным Авито Товаров, обустройство домашнего тренажерного зала в июне этого года обойдется петербуржцам в 39 900 рублей — это на 12% меньше, чем в начале 2024 года. В такой набор входят беговая дорожка, гантели, большой спортивный мат и штанга.

Дополнить домашний спортзал велотренажером можно в среднем за 8 200 рублей, его цена с января снизилась на 39%. Покупка скамьи обойдется еще в 7 200 рублей. Заменить велодорожку можно эллиптическим тренажером — они продаются в среднем по 18 300 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на несовершеннолетних работников возрос в Петербурге.

Фото: Pxhere