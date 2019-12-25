Названы самые популярные направления россиян на новогодние праздники

Лидируют в списке Египет, Турция и Сочи.

В России наблюдается рост спроса на новогодние туры. По сравнению с прошлым годом он вырос на 30%. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России.

Так, в некоторых компаниях число бронирования путевок увеличилось в 10 раз. Наибольшим спросом в зимние праздники пользуются курортные направления – Египет, Турция и Сочи. При этом спрос на Сочи, по сравнению с прошлым годом, просел на 14%. Однако по мере приближения горнолыжного сезона ситуация постепенно выравнивается, отметили специалисты.

В целом, желающих отдохнуть в новогодние праздники в России стало на 24% меньше. Лидером по продажам остается Сочи. Далее следует Петербург. Желающих встретить Новый год в Северной столице стало на 33% больше. Третье по популярности место среди российских направлений занимают вотчина Деда Мороза Великий Устюг и горнолыжный курорт Шерегеш (по 17%).

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