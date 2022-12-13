Спрос на барменов в Петербурге возрос на 146%

Специалистов ищут более 20 сетевых заведений в городе.

Весной в Северной столице резко возрос спрос на барменов. Число вакансий увеличилось на 146% по сравнению с этим же периодом 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса hh.ru.

В основном бармены устраиваются на работу в городские сетевые пиццерии, рестораны с быстрой доставкой еды, а также в гостиничные сети. Специалистов ищут более 20 сетевых заведений в Северной столице, в частности, ТОКИО-CITY, Евразия, Ginza Project, Marketplace, Radisson Hotel Group.

Добавим, что зарплата барменов в Петербурге располагается в диапазоне от 46 до 69 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что летом 2023 года первую работу получат 10 тыс. подростков в Ленобласти.

Фото: Piter.TV