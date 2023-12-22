Спрос на аренду офисов в петербурге вырос в 2,6 раза

Основной объем спроса, составляющий 37% от общего числа сделок, пришелся на финансовый сектор.

В I квартале текущего года объем сделок по аренде офисных помещений в деловых комплексах классов А и B в Санкт-Петербурге достиг отметки в 103 тыс. кв.м, что в 2,6 раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, согласно информации, представленной изданием "Деловой Петербург".

Основной объем спроса, составляющий 37% от общего числа сделок, пришелся на финансовый сектор. Кроме того, отмечен интерес со стороны компаний строительного и реального секторов экономики.

Средняя стоимость аренды в офисных центрах класса А снизилась на 1,4%, в то время как в классе B зафиксирован рост ставок на 4,6%. Количество свободных площадей сократилось на 1,6% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составляет приблизительно 274 тыс. кв. м. Предложение на рынке уменьшилось на 32,5%, достигнув уровня в 33,1 тыс. кв. м.

Планируется, что в текущем году будет введено в эксплуатацию 62 тыс. кв. м офисных площадей, при условии соблюдения графика строительства.

Ранее мы сообщили о том, что новый распределительный центр откроется в Шушарах.

Фото: Piter.TV