Спрос на аренду квартир в Петербурге вырос за год

Средняя ставка аренды составила 29 тыс. рублей.

В Северной столице подведены итоги года на рынке долгосрочной аренды жилья. Судя по данным за 2023 год, спрос на аренду квартир возрос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то время как предложение сократилось на 7%. Такие данные были представлены компанией "Авито Недвижимость".

Согласно отчёту платформы, средняя ставка аренды составила 29 тыс. рублей. За год экспозиция однокомнатных квартир для долгосрочной аренды в городе сократилась на 10%, несмотря на рост спроса на 11%. Ставка в ноябре текущего года составила в среднем 25 тыс. рублей

Руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев отмечает, что спрос на долгосрочную аренду квартир сейчас растет в связи со снижением доступности ипотеки. Многие, кто планировал приобрести квартиру, вынуждены обратиться на рынок аренды. Это приводит к увеличению ставок и сокращению предложения. На цены также влияет волатильность рубля.

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Фото: Piter.TV