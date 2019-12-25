Аналитики Deutsche Bank спрогнозировали, когда закончатся резервы ФНБ.

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на исследование экономистов Deutsche Bank Петра Сидорова и Кристиана Ветошки. Специалисты считают, что ликвидные резервы Фонда национального благосостояния Министерства финансов РФ государство исчерпает через два года.

Аналитики Deutsche Bank добавили, что к такому сценарию россиянам придется готовиться, если за два года нефть марки Urals будет оценена на мировых биржах в 15 долларов за баррель.Если цена Urals достигнет 30 долларов за баррель, то резервы будут исчерпаны через шесть лет.

Напомним, что на данный момент в ФНБ находится около 120 миллиардов долларов. При текущем курсе валют эта сумма эквивалентная 9 триллионам рублей. Данных средств будет достаточно, чтобы покрывать нехватку нефтегазовых расходов в течение двух лет.

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