Новый спорткомплекс на Яхтенной улице откроется в конце 2022 года

В день комплекс смогут посещать до 200 человек в день.

В Петербурге продолжается строительство спортивного комплекса в Приморском районе, на Яхтенной улице. Готовность объекта составляет 45%. Комплекс планируют открыть в конце следующего года. Об этом сообщили в пресс-служба Смольного.

Здание состоит из разноэтажных секций, каждая из которых будет адаптирована для маломобильных граждан. В комплексе будет несколько бассейнов как для соревнований, так и для оздоровления, игровой зал, зал тяжёлой атлетики, медико-восстановительный центр, современный конгресс-холл и зрительный зал с трибунами.

Строительство спорткомплекса началось шесть лет назад, в 2015 году. За несколько лет сменилось несколько подрядчиков. В настоящее время объектом занимается компания "Трест 101".

Ранее мы писали, что в Невском районе появится новый спортивный комплекс.

Фото: пресс-служба Смольного