Спортивный праздник "Стартуем вместе!" в Приозерском районе

Всего в соревнованиях приняло участие 10 команд, состоящих из родителей и детей.

В воскресенье, 19 ноября, в Приозерском районе Ленинградской области состоялся спортивный праздник "Стартуем вместе!" для всей семьи. Мероприятие проходило на базе спортивного комплекса городской средней школы №5.

Всего в соревнованиях приняло участие 10 команд, состоящих из родителей и детей. Они показали себя в шести видах спортивной программы в рамках 18-й спартакиады районных поселений.

Победу одержала семья Советных из посёлка Кузнечное. Второе место заняла семья Мохнаткиных, проживающая в посёлке Сосново, а тройку победителей замкнула команда Глебовых (посёлок Плодовое).

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти расширяют права для волонтёров-поисковиков

Фото: Администрация Приозерского района Ленинградской области