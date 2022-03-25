В Ленобласти расширяют права для волонтёров-поисковиков

Законопроект имеет особое значение для 47-ого региона.

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о расширении прав волонтёров. Как отметила соавтор инициативы депутат от Ленобласти Ольга Занко, нововведение распространяется и на поисков.

Так, волонтёрам предоставят право на бесплатную мобильную связь и интернет, а также налоговые льготы. Наконец, государство начнёт снабжать поисковиков необходимой им экипировкой.

Занко подчеркнула, что законопроект имеет особое значение для 47-ого региона:

Каждый год у нас активно проходят поисковые экспедиции. С 1990 года было поднято более 65 тысяч останков защитников Отечества. По медальонам и личным вещам установлены имена более 2,5 тыс. из них. Ольга Занко, депутат

Ранее мы сообщили о том, что предприятия Ленобласти задолжали своим сотрудникам 24 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Ольги Занко