В Ленобласти расширяют права для волонтёров-поисковиков

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о расширении прав волонтёров. Как отметила соавтор инициативы депутат от Ленобласти Ольга Занко, нововведение распространяется и на поисков.
Так, волонтёрам предоставят право на бесплатную мобильную связь и интернет, а также налоговые льготы. Наконец, государство начнёт снабжать поисковиков необходимой им экипировкой.
Занко подчеркнула, что законопроект имеет особое значение для 47-ого региона:
Каждый год у нас активно проходят поисковые экспедиции. С 1990 года было поднято более 65 тысяч останков защитников Отечества. По медальонам и личным вещам установлены имена более 2,5 тыс. из них.
Ольга Занко, депутат
Ранее мы сообщили о том, что предприятия Ленобласти задолжали своим сотрудникам 24 млн рублей.
Фото: Пресс-служба Ольги Занко
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все