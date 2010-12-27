В Киришах во время спортивной ходьбы погиб пенсионер

У пожилого жителя Ленобласти отказало сердце во время спортивного мероприятия.

В Ленинградской области пожилой человек погиб во время спортивной ходьбы. Инцидент произошел вечером 4 марта в Киришах. Во время регулярного мероприятия, сердце пенсионера не выдержало.

Врачи установили, что у 79-летнего мужчины случился инфаркт. Трагедия произошла на глазах у супруги, с которой жертва направлялся в направлении Волховской набережной. Около лодочной станции местный житель упал на снег. К моменту приезда медиков, пострадавший был все еще жив. Врачи провели реанимационные действия, но в итоге спортсмен скончался.

