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В Киришах во время спортивной ходьбы погиб пенсионер
Сегодня, 12:57
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lesjasap
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В Киришах во время спортивной ходьбы погиб пенсионер

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У пожилого жителя Ленобласти отказало сердце во время спортивного мероприятия.

В Ленинградской области пожилой человек погиб во время спортивной ходьбы. Инцидент произошел вечером 4 марта в Киришах. Во время регулярного мероприятия, сердце пенсионера не выдержало. 

Врачи установили, что у 79-летнего мужчины случился инфаркт. Трагедия произошла на глазах у супруги, с которой жертва направлялся в направлении Волховской набережной. Около лодочной станции местный житель упал на снег. К моменту приезда медиков, пострадавший был все еще жив. Врачи провели реанимационные действия, но в итоге спортсмен скончался. 
 

Теги: гибель человека , кириши , ленобласть , спортивная ходьба
Категории: Новости СПб Происшествия

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