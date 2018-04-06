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Костомаров записал видео спортивной ходьбы по лестнице в протезах

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Спортсмен показал свои тренировки.

Видео спортивной ходьбы по лестнице в протезах записал российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Спортсмен публиковал свои тренировки в социальных сетях. В кадре заметно, что мужчина прошел четыре лестничных пролета быстрым шагом, перепрыгивая через ступень.  Подписчики поддержали звезду. Они призвали его держаться и пояснили, что он навсегда останется чемпионом и победителем. Многие жители страны выразили поддержку спортсмену и заметили, что радуются каждый раз, когда видят его новые успехи и достижения.

Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через две ступени шагать.

Роман Костомаров, фигурист

Костомаров показал видео, на котором плавает в протезах.

Фото и видео: Telegram / Роман Костомаров

Теги: роман костомаров, спортивная ходьба, фигурное катание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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