Костомаров показал видео, на котором плавает в протезах

Спортсмен показал тренировку в воде.

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в собственном Telegram-канале видео, на котором плавает с протезами на ногах. Спортсмен смог проплыть от одного борта к другому.

Хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах, это - "дельфином". Пусть не быстро, но можно. Роман Костомаров, фигурист

Напомним, что 10 января 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Пациент в тяжелом состоянии находился в медикаментозной коме на территории больницы в Коммунарке. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, а 24 января необходимость в этом аппарате отпала. Однако у паострадавшего сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. Днем 7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Медики заметили, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга,но врачи оперативно отреагировали на ситуацию. Уже 6 июля Роман Костомаров сообщил, что его выписали.

Известно, что 22 августа Рома Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера его супруги Оксаны Домниной.

Костомаров показал видео тренировки на новых протезах.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Романа Костомарова