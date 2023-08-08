Костомаров показал видео тренировки на новых протезах

Спортсмен показал занятия бегом и прыжками.

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в собственном Telegram-канале видео с тренировки, в которой он занимается на новых протезах. В кадре видно, что спортсмен выполняет прыжки и беговые упражнения.

Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. Как изменились радости жизни... Роман Костомаров, фигурист

Напомним, что 10 января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. После того фигурист находился в тяжелом состоянии. Его посетили в медикаментозную кому в больнице в Коммунарке. Затем пациента врачи подключили к аппарату ЭКМО, однако уже к 24 января необходимость в этом отпала. Из-за сохраняющегося сепсиса и проблем с кровообращением мужчине пришлось ампутировать обе стопы. А 20 февраля стало известно о том, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи успели вовремя среагировать на ситуацию. Днем 6 июля Романа Костомарова выписали из больницы.

Костомаров сообщил о прогрессе в тренировках.

Фото и видео: Telegram / Роман Костомаров