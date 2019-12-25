В Смольном расширили список предпринимателей, которые могут получить отсрочку по платежам

В перечень добавили библиотеки, архивы, объекты культуры и еще ряд сфер.

Петербургский комитет имущественных отношений расширил список предпринимателей, которые могут получить отсрочку на оплату арендных платежей и двухлетнюю рассрочку на их выплату. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 25 мая.

В перечне появились также производители изделий народных промыслов, библиотеки и архивы, образовательные организации, музеи и объекты культуры, а также предприниматели, торгующие товарами через автоматы. Напомним, Смольный предложил малому и среднему бизнесу арендные "каникулы", если предприниматели занимают помещения и здания из собственности города. Некоторых бизнесменов вовсе освободили от платы по договорам аренды и договоров на размещение нестационарных торговых объектов. В первоначальном списке были предприниматели из областей перевозок и туризма, культуры и спорта, выставочной и развлекательной деятельности и других сфер, признанных пострадавшими в пандемию коронавируса.

Ранее мы писали, что Смольный хочет дать бизнесу отсрочку по оплате за теплоснабжение.

Фото: Piter.TV