В список входят компании, работающие в сфере спорта, туризма, культуры и досуга, авиаперевозок и гостиничного бизнеса.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Смольный хочет дать бизнесу отсрочку по оплате за теплоснабжение. Соответствующий проект опубликован комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.

Согласно документу, в список компаний, которые могут рассчитывать на соответствующую рассрочку входит бизнес в сфере спорта, туризма, культуры и досуга, авиаперевозок и гостиничного бизнеса.

Отмечается, что компании должны обратиться в свою теплоснабжающую компанию.

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