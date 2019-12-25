В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Смольный хочет дать бизнесу отсрочку по оплате за теплоснабжение. Соответствующий проект опубликован комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.
Согласно документу, в список компаний, которые могут рассчитывать на соответствующую рассрочку входит бизнес в сфере спорта, туризма, культуры и досуга, авиаперевозок и гостиничного бизнеса.
Отмечается, что компании должны обратиться в свою теплоснабжающую компанию.
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Фото:pixabay
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