В Петербурге расширили список административных нарушений для метро

В частности, пассажиры должны будут заплатить штраф за провоз ручной клади выше нормы.

В законе Петербурга об административных нарушениях в метро стало больше пунктов. Обновленный документ опубликован на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы.

В частности, в документе содержится запрет на проведение культурных, спортивных, политических (включая агитационные), религиозных и иных мероприятий без письменного разрешения от ГУП "Петербургский метрополитен".

Кроме того, пассажиры должны будут заплатить штраф за провоз ручной клади выше нормы. От 500 до 3000 рублей штрафа предусмотрено за несанкционированное размещение рекламных надписей и наклеек.

Ранее мы писали, что в Мариинском дворце прошло заключительное заседание депутатов перед выборами.

Фото: Piter.TV