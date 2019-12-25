Спыну: Молдавия готова к возможной остановке подачи российского газа в мае

Кишинев готовит запасы голубого топлива, чтобы не остаться без газа.

Молдавия готова к возможному решению российского "Газпрома" приостановить подачу газа на территорию республики в мае из-за невыполнения Кишиневом контрактных обязательств. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал вице-премьер страны Андрей Спыну. Министр по вопросам развития инфраструктуры и региональному развитию уточнил, что власти сформировали запасы голубого топлива как у себя, так и в хранилищах Румынии в объеме 24 млн кубометров.

Независимо от решения "Газпрома" мы подготовились к любому сценарию развития событий. Молдавские потребители не должны пострадать. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Эксперт напомнил прессе о том, что потребности в газе правобережной части республики за следующий месяц составят свыше 45 млн. кубометров газа. В том случае, если местные компании смогут перейти на мазут, то показатель упадет до 32 млн за май. Остальные объемы энергоносителей Кишинев планирует докупить у поставщиков из Европы.

В Молдавии заявили, что не готовы возвращать долг "Газпрому".

Фото: YouTube / TV8