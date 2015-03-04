Спикера парламента Дагестана заподозрили в предложении подкинуть оппонентам наркотики

Судя по дате на записи, видео было сделано в октябре 2020 года.

В сети появилось видео, где человек похожий на Председателя народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, предлагает подкинуть оппонентам наркотики. Политик опроверг эту информацию в своём Instagram-аккаунте.

Уважаемые друзья! Думаю, что "монтажники" с "хорошей фантазией", ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы Хизри Шихсаидов

Видео появилось в октябре 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Магадане произошла самая нелепая попытка ограбления.