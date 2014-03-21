Неудавшийся вор застрял в форточке.

В Магадане произошла самая нелепая попытка ограбления. Об этом рассказали представители Telegram-канала BAZA. По данным СМИ, молодой человек попытался залезть в форточку чужой квартиры. Однако преступник застрял в окне. В таком виде он провисел около часа, а затем самостоятельно вызвал спасательные службы.

Представители ГУ МЧС по региону не смогли попасть внутрь помещения, так как им никто не открыл входную дверь. Они также попытались попасть в квартиру через окно, но столкнулись с владелицей. Оказалось, что женщина только что проснулась и ничего не слышала. Она заметила, что впервые видит молодого человека, застрявшего в форточке. Местная жительница разрешила спасателям распилить окно. После высвобождения гражданина его забрала полиция.

В Магадане ураган сорвал кровли домов.

Видео: TG / Baza