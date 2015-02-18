Спикер парламента Петербурга ждет отставки члена Горизбиркома Марины Ждановой

Макаров считает, что решения, которые принимают члены ГИК, являются "бестолковыми и несправедливыми".

Спикер ЗакСа Петербурга заявил о том, что члену Горизбиркома Марине Ждановой следует как можно быстрее подать в отставку. Два дня назад Октябрьский районный суд отменил отставку секретаря ГИК.

Макаров считает, что освободить кресло в Горизбиркоме следовало бы не только Ждановой, то имена не стал называть. По его словам, в комиссии принимаются "бестолковые, безумные и несправедливые" решения. Одно из них — регистрация на выборы кандидата от "Новых людей" Ольги Герасиной. За перепроверку ее подписных листов голосовала Марина Жданова. Изначально ТИК забраковал подписи члена партии "Новые люди". По тому же округу, что и Герасина, выдвигается депутат Денис Четырбок.

Вячеслав Макаров считает, что поведение ГИК может привести в будущем к "политической турбулентности".

Напомним, депутаты ЗакСа приняли решение об отставке Марины Ждановой, но ее коллеги по Горизбиркому не согласились с постановлением и обратились в суд. Суд счел, что отставка была незаконной.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга