Горизбирком Петербурга решил вступиться за отстраненную от должности Марину Жданову

Члены ГИК решили, что ЗакС нарушил избирательное право их коллеги.

Горизбирком Петербурга решил подать в суд на Законодательное собрание, чтобы отменить решение парламента об освобождении Марины Ждановой от должности. Она является членом ГИК с правом решающего голоса и секретарем.

На заседании избиркома 19-го августа Жданова не присутствовала. В ГИК не согласны с решение ЗакСа, которую накануне депутаты решили лишить полномочий за месяц до выборов.

Глава юридического управления член горизбиркома Олег Зацепа отметил, что Горизбирком, хотя и не является высшим законодательным органом города, но должен защищать избирательные права граждан, которые проживают в Петербурге. В том числе и право быть членом избирательной комиссии.

Отметим, что предложивший лишить Жданову полномочий Андрей Васильев не стал объяснять свою инициативу. Алла Егорова считает, что причина в том, что женщина голосовала не за тех, за кого "надо было", и поэтому ее решили отстранить. Она отметила, что Марина Жданова посвятила 30 лет избирательной системе.

"За" обращение в суд проголосовали 9 членов избиркома.

Видео: трансляция заседания Горизбиркома Петербурга