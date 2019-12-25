Спикер ЗакСа поздравил с Новым годом юных пациентов городских больниц

От имени председателя Законодательного собрания 520 юных пациентов детских больниц получили подарки.

Во вторник, 29 декабря, Законодательное собрание Петербурга поздравило с Новым годом юных пациентов городских больниц.

От имени председателя ЗакСа Вячеслава Макарова за пять дней подарки получили 520 юных пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Чиновники поздравили пациентов, которые проходят лечение в Центре содействия семейному воспитанию № 12, НИИ детских инфекций, Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского района, детского корпуса Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и Медицинского центра имени Турнера. Ребята получили книги, игрушки и сладости.

Все мы желаем им скорейшего выздоровления и счастливых праздничных дней. Главное, чтобы они ощущали — их родители, бабушки и дедушки, все петербуржцы рядом с ними в эти дни сказал Макаров.

Ранее мы писали, что число коек в госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге увеличили до 2,5 тыс.

Фото: Pixabay