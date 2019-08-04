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Cпикер ЗакСа Бельский поздравил горожан с Новым годом
Сегодня, 17:59
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Cпикер ЗакСа Бельский поздравил горожан с Новым годом

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Чиновник пожелал крепкого здоровья, волшебных праздников и удачи во всех добрых начинаниях.

В пятницу, 31 декабря, на странице в соцсети глава петербургского парламента Александр Бельский поздравил петербуржцев с наступающим Новым годом. 

Чиновник поделился воспоминаниями детства, как "с трепетом ждал 12ти часов, чтобы открыть заветные подарки".

Новый год объединяет нас общими надеждами, новыми планами, ожиданием радостных перемен. С самого детства он дарит нам ощущение чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь предстоящий год. Собравшись за праздничным столом, мы по традиции с благодарностью проводим уходящий год, с верой в лучшее встречаем новый.

Александр Бельский

Бельский пожелал счастье и гармонию, спокойствие, уверенность в будущем, крепкого здоровья, волшебных праздников и удачи во всех добрых начинаниях.

Фото: Piter.tv

Теги: александр бельский, новый год, спикер закса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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