Cпикер ЗакСа Бельский поздравил горожан с Новым годом

Чиновник пожелал крепкого здоровья, волшебных праздников и удачи во всех добрых начинаниях.

В пятницу, 31 декабря, на странице в соцсети глава петербургского парламента Александр Бельский поздравил петербуржцев с наступающим Новым годом.

Чиновник поделился воспоминаниями детства, как "с трепетом ждал 12ти часов, чтобы открыть заветные подарки".

Новый год объединяет нас общими надеждами, новыми планами, ожиданием радостных перемен. С самого детства он дарит нам ощущение чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь предстоящий год. Собравшись за праздничным столом, мы по традиции с благодарностью проводим уходящий год, с верой в лучшее встречаем новый. Александр Бельский

Бельский пожелал счастье и гармонию, спокойствие, уверенность в будущем, крепкого здоровья, волшебных праздников и удачи во всех добрых начинаниях.

Фото: Piter.tv