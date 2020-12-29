Спикер ЗакСа: Мы не африканское племя "тумба-юмба"

Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге после первого заседания парламента в 2021 году напомнил о традициях журналистам, поздравив сотрудников СМИ с Днем Печати.
У нас свои ленинградские традиции, у нас ленинградский характер, генетические коды, о которых я постоянно говорю. У нас своё. Мы не какое-то африканское племя тумба-юмба. У нас своё, мы ленинградцы, петербуржцы. Поэтому я искренне вас поздравляю
– рассказал спикер ЗакСа.
В среду, 13 января, в петербургском Законодательном Собрании состоялось первая встреча парламентариев в новом году. В ходе собрания депутаты отказались рассматривать шесть законопроектов, предложенных единороссом Андреем Анохиным.
Фото: Piter.tv
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