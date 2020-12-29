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Спикер ЗакСа: Мы не африканское племя "тумба-юмба"
Сегодня, 14:38
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Спикер ЗакСа: Мы не африканское племя "тумба-юмба"

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Вячеслав Макаров поздравил с Днем печати сотрудников сферы медиа.

Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге после первого заседания парламента в 2021 году напомнил о традициях журналистам, поздравив сотрудников СМИ с Днем Печати.

У нас свои ленинградские традиции, у нас ленинградский характер, генетические коды, о которых я постоянно говорю. У нас своё. Мы не какое-то африканское племя тумба-юмба. У нас своё, мы ленинградцы, петербуржцы. Поэтому я искренне вас поздравляю

– рассказал спикер ЗакСа.

В среду, 13 января, в петербургском Законодательном Собрании состоялось первая встреча парламентариев в новом году. В ходе собрания депутаты отказались рассматривать шесть законопроектов, предложенных единороссом Андреем Анохиным.

Фото: Piter.tv

Теги: вячеслав макаров, закс, макаров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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