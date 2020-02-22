На мероприятии прозвучат композиции Раймонда Паулса и стихи Евгения Евтушенко.

25 ноября в Балтийском доме состоится спектакль "Возвращение в любовь". Постановка продлится 2 часа 40 минут с одним антрактом.

На мероприятии прозвучат композиции Раймонда Паулса и стихи Евгения Евтушенко.

Спектакль пригласит зрителя в сентиментальное путешествие в легендарные "шестидесятые". Актеры заставят участников мероприятия ощутить себя в беспокойном и мятежном времени, когда физики и лирики мечтали о мире без границ, о свободе личности, о правде.

Артисты будут не только рассказывать, но еще и петь. Композиции подобраны так, чтобы зритель ощутил дух тех лет, когда "ах, как молоды мы были, как искренне любили". Спектакль – это большое признание в любви "шестидесятым".

Это спектакль с таким послевкусием, когда хочется гулять до утра, читать стихи и просто радоваться жизни. Друзья, любовь, встречи, расставания

Адрес: Балтийский дом / Александровский парк,4

Начало в 19:00

Фото: пресс-служба организатора