Спектакль "(Не)принятый вызов"

Чем закончится игра в избавление от тайн? (18+).

Компания закадычных друзей – три семейные пары и неженатый мужчина – собираются в загородном доме. Беседы прерывают постоянные звонки на мобильные телефоны, вот тут друзья и предлагают отвечать на все последующие звонки по громкой связи, а входящие сообщения зачитывать и избавиться от тайн.

К чему приведет эта игра на доверие и смелость? Кем в итоге окажутся друг другу, казалось бы, родные люди?..

Спектакль идет 2 часа 40 минут с антрактом. В постановке используется бранная лексика.

Цена билетов: от 600 рублей

Место: Театр на Литейном, Литейный пр., 51

Фото: Театр на Литейном