Спектакль "(Не)принятый вызов"

Компания закадычных друзей – три семейные пары и неженатый мужчина – собираются в загородном доме. Беседы прерывают постоянные звонки на мобильные телефоны, вот тут друзья и предлагают отвечать на все последующие звонки по громкой связи, а входящие сообщения зачитывать и избавиться от тайн.
К чему приведет эта игра на доверие и смелость? Кем в итоге окажутся друг другу, казалось бы, родные люди?..
Спектакль идет 2 часа 40 минут с антрактом. В постановке используется бранная лексика.
Цена билетов: от 600 рублей
Место: Театр на Литейном, Литейный пр., 51
Фото: Театр на Литейном
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