Спецслужбы ДНР задержали женщину за призывы к терроризму

Подозреваемая находится в Мариуполе.

Местную жительницу из города Мариуполь задержали российские силовые структуры за призывы к терроризму и экстремизму. Соответствующей информацией через социальные сети с общественностью поделились сотрудники регионального управления ФСБ РФ пресс-службы по Донецкой народной республике. В профильном ведомстве отметили, что злоумышленница неоднократно призывала в соцсетях к насилию и террористической деятельности, проводимой в отношении выделенной по признаку национальности группы лиц.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму (чсти 2 статьи 205.2 УК РФ) и экстремизму (части 2 статьи 280 УК РФ). пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

В Челябинской области задержали мужчину по делу о контрабанде источника радиации.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР