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Спецслужбы ДНР задержали женщину за призывы к терроризму

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Подозреваемая находится в Мариуполе.

Местную жительницу из города Мариуполь задержали российские силовые структуры  за призывы к терроризму и экстремизму. Соответствующей информацией через социальные сети с общественностью поделились сотрудники регионального управления ФСБ РФ пресс-службы по Донецкой народной республике.  В профильном ведомстве отметили, что злоумышленница неоднократно призывала в соцсетях к насилию и террористической деятельности, проводимой в отношении выделенной по признаку национальности группы лиц.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму (чсти 2 статьи 205.2 УК РФ) и экстремизму (части 2 статьи 280 УК РФ). 

пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

В Челябинской области задержали мужчину по делу о контрабанде источника радиации.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР

Теги: днр, мариуполь, новые регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Терроризм,

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