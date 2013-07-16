Спецназ ВДВ выполнил десантирование с высоты 6 км

Военнослужащие подразделения спецназначения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки ВДВ из Рязани совершили прыжки с высоты 6000 метров. Они прыгали в кислородном оборудовании.
Десантники прыгали с самолета Ил-76 МД, который взлетел с псковского аэродрома "Кресты". С данной высоты прыгали при скорости самолета 360 км/час.
В прыжках участвовали 20 парашютистов. Время свободного падения составило чуть более 1,5 минут, снижение на открытом куполе парашюта – 5 минут.
В прошлом году в России создали парашют для десантирования служебных собак.
Видео: Минобороны России
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