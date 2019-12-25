Специалисты разработают документацию для реставрации внутренних помещений особняка Штифтера

Ее предполагается сдать заказчику во второй половине декабря

Специалисты разработают документацию для реставрации части внутренних помещений особняка Штифтера (Моховая д. 15), представляющего собой памятник регионального значения. Закупка, в рамках которой планируется найти исполнителя этих работ, предполагает выполнение их за 13,7 миллиона рублей.

Проект предполагает разработку научно-исследовательской и проектной документации для работ по реставрации и ремонту помещений вестибюля, парадной лестницы, парадных интерьеров 2,3 и 4 этажа, кроме интерьеров Колонного зала.

Документация, как ожидается, будет сдана до 20 декабря текущего года.

Особняк Штифтера был построен перед Первой мировой войной. Назван так, ибо предназначался для жены банкира, носившего эту фамилию. Стройное, удивительное пропорциональное здание было возведено в популярном тогда в Петербурге и соседней Риге стиле модерн.

Как ранее сообщало Piter.tv, фасад палат Кикина будет отреставрирован.

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