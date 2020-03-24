Специалисты рассказали об опасности приложений для онлайн-знакомств

Все дело в данных, которые предоставляет человек.

Специалисты по информационной безопасности заявили, что приложения для онлайн-знакомств хранят много личной информации, которая в будущем может использоваться, например, для киберсталкинга (преследования в интернете). Об этом сообщает "Лаборатория Касперского".

Отмечается, что пользователям предлагают добавлять информацию о месте работы или учебы. Эта информация упрощает поиск в соцсетях, где о человеке можно узнать еще больше.

Пользователи Happn, Her, Bumble и Tinder обязаны указывать свое местоположение. Некоторые приложения, например Mamba, показывают его с точностью до метра.

Специалисты подчеркивают, что все данные, в том числе и фотографии, могут использоваться для сталкинга в интернете или даже в реальной жизни.

Mamba - единственное из изученных приложений, в котором можно делать фотографии размытыми бесплатно, а Pure - единственное, в котором запрещено делать скриншоты чатов, - говорится в сообщении.

По этой причине пользователям рекомендуют не привязывать аккаунты в соцсетях и не давать слишком много информации о себе в профиле.

Ранее мы писали, что биологи обнаружили мышь, которая считалась исчезнувшей. Предполагается, что ученым удастся найти и другие виды животных, которые сейчас являются исчезнувшими.

Фото: pixabay