Специалисты из Калуги приехали на бывший завод Hyundai в Петербурге

Работники были направлены с бывшего завода Volkswagen и заключили контракт на три месяца.

Команда опытных специалистов из Калуги приступила к работе на предприятии AGR (бывший завод Hyundai) в городе на Неве, информирует издание "Деловой Петербург".

На сборочном конвейере AGR появилось 16 квалифицированных специалистов. Они были направлены с бывшего завода Volkswagen, расположенного в Калуге, и заключили контракт на три месяца. В данный момент на предприятии собирают примерно 70-80 автомобилей в день, в основном моделей Solaris и Creta. Однако некоторые модели, включая Rio, производятся значительно реже.

Эксперты отмечают, что на заводе в настоящее время нет проблем с поставкой комплектующих, и имеющихся запасов хватит для сборки около 10 тыс. автомобилей.

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Фото: Правительство Петербурга