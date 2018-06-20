Поврежденная опора фонарного столба находилась на улице Маршала Тухачевского у дома номер 41.

В понедельник, 15 апреля, специалисты "Ленсвета" заменили сломанный столб, который был обмотан клейкой лентой. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети.

Сотрудники СПб ГУП "Ленсвет" отреагировали быстро, и уже сегодня сломанная опора была заменена на новую сказано в сообщении

Ранее поврежденную опору фонарного столба сфотографировали на улице Маршала Тухачевского у дома номер 41. Пользователи с иронией отнеслись к подобным методам восстановительных работ и начали массово предлагать свои варианты. Кто-то посоветовал использовать изоленту, клей, жвачку и даже подорожник. Петербуржцы также обеспокоились за "здоровье" фонарной опоры и выразили надежду, что она поскорее "выздоровеет".

Как оказалось, столб обмотали оградительной лентой после ДТП с автомобилем.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский суд признал виновными 4 полицейских в пытках задержанного

Фото:"Признавашки ДТП"