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Отзывчивая женщина хотела помочь нелегалам, а попала под уголовное преследование
Сегодня, 13:47
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lesjasap
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Отзывчивая женщина хотела помочь нелегалам, а попала под уголовное преследование

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В Выборге женщина пыталась дать взятку полицейскому, чтобы тот закрыл глаза на незаконную деятельность мигрантов.

В Ленинградской области в городе Выборг полиция задержала местную жительницу, которая пыталась дать взятку должностному лицу. Преступница хотела "отмазать" знакомых мигрантов от административного дела. Теперь в отношении 43-летней женщины будет проведено расследование. Ситуацием занимается ответственное ведомство по Ленинградской области.

Представители правоохранительных органов установили, что злоумышленница передала оперуполномоченному денежную помощь в размере 11 тысяч рублей. Взамен она просила освободить двоих приезжих из Средней Азии от обвинений в осуществлении незаконной трудовой деятельности на территории России. В настоящее время денежные средства изъяты.

Напомним, что пожилая петербурженка "заминировала" евреев в Смольном.

Фото: Pixabay.com

Теги: выборг , иностранцы , ленобласть , мигранты , средняя азия , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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