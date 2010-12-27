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Пожилая петербурженка "заминировала" евреев в Смольном
Сегодня, 9:16
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lesjasap
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Пожилая петербурженка "заминировала" евреев в Смольном

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Полиции пришлось проверить здание Смольного. чтобы убедиться в отсутствии взрывного устройства на территории Правительства.

Из-за анонимного звонка подвыпившей женщины правоохранительные органы проверили Смольный на наличие бомбы. Сообщение о ложном минировании поступило в отделение экономической полиции утром 11 апреля. По какой причине преступница выбрала именно данное отделение - непонятно. Представители отдела обратились к коллегам, ответственным за проведение проверок в подобных случаях. 
 
Однако, эвакуировать чиновников те не решились за ненадобностью: в правдивости слов женщины усомнились из-за  ее формулировки. По сведениям от звонившей, в Правительстве Санкт-Петербурга "заминировали евреев". Представители закона сразу же усомнились в адекватности гражданки. Тем не менее, осмотр помещений был проведен. Подозрительных предметов или веществ найдено не было.
 
Оперативники установили, что звонок производился со стационарного номера, который зарегистрирован на петербурженку 1945-го года рождения. 
 

Теги: евреи , смольный , телефонный терроризм
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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