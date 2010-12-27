Пожилая петербурженка "заминировала" евреев в Смольном

Полиции пришлось проверить здание Смольного. чтобы убедиться в отсутствии взрывного устройства на территории Правительства.

Из-за анонимного звонка подвыпившей женщины правоохранительные органы проверили Смольный на наличие бомбы. Сообщение о ложном минировании поступило в отделение экономической полиции утром 11 апреля. По какой причине преступница выбрала именно данное отделение - непонятно. Представители отдела обратились к коллегам, ответственным за проведение проверок в подобных случаях.



Однако, эвакуировать чиновников те не решились за ненадобностью: в правдивости слов женщины усомнились из-за ее формулировки. По сведениям от звонившей, в Правительстве Санкт-Петербурга "заминировали евреев". Представители закона сразу же усомнились в адекватности гражданки. Тем не менее, осмотр помещений был проведен. Подозрительных предметов или веществ найдено не было.



Оперативники установили, что звонок производился со стационарного номера, который зарегистрирован на петербурженку 1945-го года рождения.

