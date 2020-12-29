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Спасенная в Агалатово рысь скончалась после тяжелой болезни
Сегодня, 16:49
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nastya960

Спасенная в Агалатово рысь скончалась после тяжелой болезни

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Как рассказали ветеринары, накануне анализ крови показал очень низкий уровень лейкоцитов, а ПЦР подтвердил что у рыси панлейкопения.

Ветеринары так и не смогли помочь самцу рыси, которого не так давно сняли с дерева в Агалатово. Животное скончалось в центре "Сирин" от опасной болезни.

Как рассказали ветеринары, накануне анализ крови показал очень низкий уровень лейкоцитов, а ПЦР подтвердил что у рыси панлейкопения. Это вирусная болезнь кошек, сопровождающаяся высокой температурой, поражением ЖКТ, респираторных органов, сердца, общей интоксикацией и обезвоживанием организма. Для человека это заболевание не представляет опасности.

Ветеринары пытались повысить уровень лейкоцитов в крови, но старания не увенчались успехов. Животное скончалось

Фото: ВК/ "Сирин" - помощь птицам и другим диким животным

Теги: агалатово, рысь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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