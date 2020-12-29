  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Застрявшую на дереве рысь во Всеволожском районе пришлось снимать спасателям
Сегодня, 8:43
25
nadezhda_sib

Застрявшую на дереве рысь во Всеволожском районе пришлось снимать спасателям

0 0

Операция прошла благополучно.

Жители деревни Агалатово Всеволожского района заметили на дереве рысь. Снимать ее пришлось спасателям. Они выехали на вызов в ночь с 5 на 6 января.

На помощь животному выехал дежурный караул ПСС Агалатово, поисково-спасательный отряд "Экстремум" и организация по отлову диких животных "Сирин". Рыси ввели наркоз и сняли с дерева. Затем ее передали Центру реабилитации и репродукции диких животных. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти засняли росомаху из Красной книги. 

Фото: vk.com/pss_agalatovo

Теги: агалатово, животное на дереве, рысь, экстремум
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии