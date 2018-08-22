На видео попал момент спасения ребенка, упавшего под колеса грузовика

Мать и ребенок упали с мотоцикла.

Мать чудом спасла маленького сына от грузовика, когда они оба упали с заднего сиденья мотоцикла. Видео выложил в социальные сети водитель, который ехал сзади, позже ролик заметило издание Daily Mail.

Видео снято в провинции Намдинь (Nam Dinh) на севере Вьетнама. Автомобиль серебряного цвета задевает во время движения мотоцикл с тремя людьми. Из-за этого с мотоцикла на встречную полосу упали мама с ребенком. В этот момент по той полосе ехал грузовик. Мать чудом успела схватить малыша за куртку, оттащить на себя и спасти ему жизнь.

В конце видео отец семейства останавливается на обочине, чтобы помочь своей семье.

Фото и видео: Daily Mail