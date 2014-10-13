В Приозерском районе спасатели вывели из леса мужчину

Ему стало плохо, он не смог вернуться самостоятельно.

В Приозерском районе Ленобласти спасатели вывели из леса мужчину, который не смог вернуться самостоятельно из-за плохого самочувствия. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Спасателям 7 июня поступила заявка о том, что из лесного массива в районе озера Травкино из-за плохого самочувствия не может выйти пожилой мужчина. Транспортировка осложнялась тем, что была возможна только по воде.

Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска эвакуировали пострадавшего из леса и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее на Ладожском озере спасли мужчин на катере.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО