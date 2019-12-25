Спасатели объяснили, как вызволяли кота из поврежденного взрывом дома в Ногинске

Экстренные службы спасли несколько питомцев из аварийного здания.

Спасатели объяснили, как вызволяли котов из поврежденного взрывом дома в Ногинске. В интервью журналистам телеканала "360" специалисты сообщили, что в рамках операции была задействована 50-метровая лестница. С ее помощью экстренные службы добрались до шестого этажа, на котором осталось животное.

Этой миссией занимается команда Центроспаса с использованием нашей лесенки, для того чтобы спасти эту кошку с шестого этажа. С соблюдением всех правил безопасности будет проводиться попытка. Игорь Томчук, глава территориального управления "Мособлпожспас"

Напомним, что утром 27 сентября спасатели достали из аварийного здания кошку. Миссия прошла успешно за счет установленной на втором этаже котоловушки. После операции животное передано старшей по дому Ольге Ганжаре. Глава подрядной организации "СтройМонтаж СП" Руслан Бородин напомнил, что при виде людей питомцы не склонны идти им навстречу, а наоборот, пытаются лучше спрятаться. Ранее большую часть домашних любимцев смогли вынести их хозяева. Позже спасатели вытащили из дома еще шесть животных: три кошки, котенка, собаку и попугая.

В Казани при демонтаже неэксплуатируемого здания погиб рабочий.

Фото и видео: Telegram / Shot