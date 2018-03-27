На Старо-Петергофском шоссе спасатели и биолог освободили большого бургомистра

Чайка запуталась в леске, которая была натянута от трубы до соседнего здания.

Настоящая спасательная операция развернулась 18 ноября днем на Старо-Петергофском шоссе. Блогер и биолог Павел Глазков вместе со спасателями сняли с 9-этажного дома бургомистра. Об этом биолог сообщил в своей официальной группе ВКонтакте.

Чайка висела на высоте девятиэтажного дома и периодически дергалась. Она запуталась в леске, которая была натянута от трубы до соседнего здания. Спасатели перерезали леску, перед этим привязав ее к своей веревке.

Большая полярная чайка или бургомистр – это огромная арктическая чайка с размахом крыльев до 170 сантиметров.

Орнитолог: "Птиц не нужно кормить хлебом, лучше обычными семечками".

Фото: ВК/ Каждой твари по паре / Павел Глазков