Во время перехода руководитель группы получил травму головы.

Спасатели эвакуировали с мыса Крильон туристическую группу из-за травмы головы у их руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Инцидент произошел 16 августа. Группа из 14 туристов, в числе которых также были пять детей, совершали переход от реки Ульяновки к реке Перепутье через мыс Крильон. Во время перехода руководитель группы получил травму головы. Подробности инцидента не уточняются, однако пострадавшая запросила эвакуацию. Группа спасателей выдвинулась на место происшествия ночью 17 августа.

Ранее мы сообщали, что в Приморье число эвакуированных из зоны подтопления превысило 5 тыс. человек.

Видео: МЧС России