В Приморье число эвакуированных из зоны подтопления превысило 5 тыс. человек

В ГУ МЧС уточнили, что продолжают помогать населению пострадавших районов российского региона.

Свыше пяти тысяч человек на данный момент эвакуированы из затопленных домовладений в Приморском крае. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы экстренного ведомоства страны. Специалист заметили, что из спасенных граждан порядка 750 человек - это несовершеннолетние жители региона. В текущее время фиксируется стабилизации обстановки, а преимущественно на территории происходит спад уровня воды. При этом наиболее интенсивный уровень наблюдается в западных и южных районах.

Перевезены лодочными переправами. На территории края развернуты и функционируют 7 пунктов временного размещения, в которых размещены 276 человек, в том числе 64 ребенка. пресс-служба ГУ МЧС России

За минувшие сутки от воды освободились 404 жилых дома и 301 приусадебный участок, а также было восстановлено сообщение с 17 населенными пунктами. Однако до сих пор без электрического снабжения частично остаются шесть населенных пунктов, расположенные в Уссурийском городском округе и Октябрьском округе.

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Норильске на площади 1200 кв. м.

Фото и видео: ГУ МЧС России